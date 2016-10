Itaalia klubi president keelas meeskonnal pommihirmu tõttu Türki sõita

Modena klubi on Itaalia tänavune meister ja pretendeerib Euroopa kõrgeima divisjoni finaalturniiri F4 korraldamisõigusele. Kui see õnnestub, on koht esinelikus Modenale alagrupi- ja playoff-mängude tulemustest sõltumata garanteeritud ja vajadus Türki sõita langeb ära, vahendas volley.ee.

Selver Tallinn peab Meistrite liiga avakohtumise 2. novembril kell kaheksa õhtul Tallinnas, võõrustades Belgradi Crvena Zvezda meeskonda. Kordusmäng toimub neli päeva hiljem (6.11) Serbias. Selle paari edukam saab vastaseks Türgit esindava Izmiri Arkase.