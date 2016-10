Malaisias ebaõnnestunud Vettel sai Itaalia meedialt tõsiselt kritiseerida

Vettel sõitis möödunud nädalavahetusel Malaisias toimunud GP-l kohe esimeses ringis otsa Mercedese mehele Nico Rosbergile ja sai selle eest tagantjärele ka karistada. Ferrari koduriigi Itaalia meedia oli sakslase suhtes õnnetu sõidu järel halastamatu.

«Nüüdseks on selge, et Ferrari vajab hädasti edukat sõitjat. Mida rohkem Red Bull areneb ja paremaks muutub, seda vähem äratuntavaks Sebastian muutub,» kirjutas Milano päevaleht Corriere della Sera.

La Repubblica küsis omakorda nii: «Kas Maranello on suutnud ära uputada Ferrari ajaloo kõige kõrgema palgaga sõitja või on Vettel kaotanud oma talendi ja kiiruse?»

Kolmas väljaanne Corriere dello Sport omakorda kritiseeris kogenud sakslast vastutuse puudumise eest. «On kurb näha, et ta ei võta oma vigade eest vastutust,» kirjutas ajaleht.

La Gazzetta dello Sport oli samuti neljakordse maailmameistri hooaja suhtes kriitiline, kuid leiti, et ta pole ainuke, kes peab peeglisse vaatama: «Sebastian on kriisis, aga see on ka Ferrari süü.»

Aastatel 2010-2013 sarja võitjaks tulnud Vettel on sel hooajal kogunud seni 153 punkti ja paikneb sõitjate arvestuses viiendal kohal. Esikolmikusse on sakslane tulnud kuuel korral, kuid samas neljal etapil pole ta üldse tulemust kirja saanud.