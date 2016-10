Aafrika jalgpalli legend toodi koomast välja

40-aastane Song, kes on Kameruni rahvuskoondist esindanud 137 korral, viidi pühapäeval haiglasse pärast seda, kui ta sai oma kodus Yaounde'is insuldi. Goal.com teatel toodi mees täna kahepäevasest koomast välja ning arstide sõnul on olukord nüüd piisavalt stabiilne, et lennutada ta Prantsusmaale taastusravile.