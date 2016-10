Vallandatud Inglismaa koondise peatreener tegi töötades omapärase muudatuse

Kui Allardyce, kes vaid ühe mängu Inglismaad juhendada sai, eelmisel nädalal petuskeemi toetamise tõttu vallandati, hakati kõmuportaalides koheselt kirjutama kogenud treeneri suurest egost. Nüüdseks on mitmed Inglismaa väljaanded - teiste hulgas The Sun ja DailyMail - vahendanud, et mees demonstreeris seda ka Inglismaa jalgpalliliidu (FA) koduks olevas keskuses, kus ta nimetas sealse wifi-võrgu ümber «Big Sami kontoriks,» mis viitab tema hüüdnimele. Nüüdseks on sellenimeline wifi-võrk kadunud.