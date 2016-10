Kummaline: Red Bull võttis vastutuse Hamiltoni mootoririkke eest

Esikohal sõitnud Hamiltoni jaoks lõppes Malaisia etapp katkestamisega 41. ringil, kui tema masina mootor plahvatas. Kui etapi järel tunnistas Mercedeses töötav Niki Lauda, et tiim ei tea, mis ja miks Hamiltoni auto jõuallikaga juhtus, siis tänaseks on tiimi konkurendid Red Bullist vastutuse enda peale võtnud.

«Meil olid selgelt paremad kaardid käes,» rääkis Red Bulli nõuandja Helmut Marko etapist, kus Hamiltoni järel sõidsid teisel ja kolmandal kohal just Red Bulli mehed Daniel Ricciardo ning Max Verstappen. «Minu pakkumine on, et meie sundisime Hamiltoni selleni, et tekkis mootoririke. Me panime talle pidevalt selja tagant survet peale ja ohustasime tema esikohta, kuna ta tahtis vahet suurendada,» selgitas Marko portaalile f1today.net oma mõttekäiku.