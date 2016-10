Gutmanni mälestusturniiri võitis Tartu võrkpalliklubi

Geimi suutsidki tartlastelt näpsata vaid teised esikolmikusse jõudnud meeskonnad. Võõrustajad ja lätlaste Jelgava Biolars ning RTU Riga jäid Tartu meeskonnale alla 0:3, vahendas volley.ee.

«Mängupilt on julgustav ja annab kindlust, et oleme oma protsessidega õigel teel. Muidugi vajame oma tegemistesse veel stabiilsust ja peame kokkumängu lihvima, aga samm-sammult on asjad paremaks läinud. Stabiilsust vajame just mänguolukordade lahendmisel, kui vastane on survestamas ja mänguemotsioonid segavad keskendumist,» vahendas Tartu meeskonna peatreener Oliver Lüütseppa klubi kodulehekülg.

«Suutsime sel korral kogu turniiri vältel väga professionaalselt kõigiks mängudeks häälestuda. Tuleb meestele au anda, sest niimoodi kaks korda päevas mängudeks valmistuda pole üldse lihtne,» kiitis peatreener ka meeskonna mentaalset valmisolekut. Negatiivse poole pealt jääb turniiri varjutama Mart Naabri hüppeliigese vigastus. Häid esitusi pakkunud mängumees jääb esmaste prognooside kohaselt platsilt eemale paariks nädalaks.