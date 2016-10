DMACK sai tänu Tänakule hulga tähtsaid tehnilisi andmeid

Esmalt meenutati hea sõnaga Saksamaa asfaldirallit, kus Tänak suutis näidata head kiirust. «Võrreldes Saksamaaga olid tingimused Korsikal palju raskemad. Iga kiiruskatse pakkus lugematul hulgal kurve. Tänak lõpetas võistluse 10. kohaga ja DMACK kogus sellega hulgaliselt vajalikke tehnilisi andmeid järgmiseks hooajaks,» kirjutas Tyrepress.

Korsika ralli on rehvidele tõsine väljakutse. Vahepealsed uue asfaldiga ja laiad teed asenduvad kiiresti kitsaste ja veidi künklike teedega, kus on rallit sõidetud juba aastakümneid. Seega oli tegemist väljakutseid esitava ralliga, kus DMACKi rehve kasutavad mehed said proovida S5+ pehme ja H5+ kõva seguga rehve.

«Tulevale hooajale ette vaadates on DMACK saanud Saksamaalt ja Korsikalt olulist informatsiooni. Lisaks seisab DMACKil selle kuu lõpus ees oluline test asfaldil, et täiustada 2017. aasta rehve,» lisas Tyrepress.

«See oli meie jaoks keeruline nädalavahetus ja me ei olnud võimelised võitlema kõrgema koha eest,» sõnas Tänak ise Korsika ralli järel tiimi pressiteate vahendusel. «Samas oli oluline sõita kõik kiiruskatsed läbi ja saada järgmiseks aastaks kogemusi. Siinsed teed on väga spetsiifilised ja nüüd on meil vähemalt 2017. aastaks rohkem kogemusi.»