«Arvasin küll, et see on selline mees, kes võib kaugele jõuda, kui viitsib harjutada,» sõnas Kupperti talendi avastanud treener Juhan Toimet ETV saatele «Ringvaade», vahendab ERR Sport.

Toimet avastas Kupperi ühel Kadrioru staadionil peetud koolinoortevõistlusel kuulitõuget vaadates. «Tõugata ta ei osanud - oli tõukamise ja viskamise vahepeal. Viskas kaugele ja võitis kõik ära,» meenutas Toimet.