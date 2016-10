Postimees uuris mängumehelt, kas toona midagi säärast oli?

«Meil oli Raioga ühes trennis konflikt, mida on ilmselt iga jalgpalliga tegelenud inimene kogenud. Emotsioonid on trennis kõrged ja tuleb omavaheline vaidlemine või rüselemine. Pärast trenni oli see unustatud. Kui ma ei eksi, siis juhtus see 2013. aastal enne mängu Türgiga,» sõnas Ojamaa.