Postimehe otsepilt: Eesti alistas kodus kindlalt Läti ja pääses EMile

Kert Toobal kiitis mängujärgses intervjuus kaaslasi. «Tänane võit oli meeskonnavõit, statistika on võidu järel teisejärguline. Iga mehe panus on koondises ülimalt oluline, ka nende oma, kes platsile ei pääse. Kui keegi teeb palju punkte, siis tänu sellele, et teised talle need olukorrad loovad,» sõnas kolm silma toonud Toobal.

Robert Tähe hinnangul domineeris Eesti kohtumist avavilest saadik «Töö oli kiire ja korralik. Atmosfäär oli mõnus ja tribüüne oli ilus vaadata. Oma kodurahva ees on väga-väga hea mängida. Lätlastel oli täna topeltpinge ja nii oli neil raske mängida. Kuna meie pidevalt domineerisime, oli meil lihtsam mängida. Täna ei olnud pinget üldse, või kui oli, siis oli see positiivne pinge,» võttis Täht mängu kokku.

Andri Aganitsa hinnangul oli Eesti mänguks paremini valmis, kuna meie vollekoondisel on rohkem play-off-mängude kogemust. «Siin ei ole lihtsaid mänge, aga tunne oli pidevalt selline, et meie oleme parem meeskond. Meil on rohkem play-offide kogemust. Koondis muutub aasta-aastalt järjest tugevamaks, noored tulevad peale ning enesekindlus kasvab.»

Eesti koondise resultatiivseimad olid 18 punkti toonud Täht ning 10 silma lisanud Oliver Venno. Keith Pupart tõi Eestile 9, Andri Aganits ja Ardo Kreek 7 ning Kert Toobal 3 punkti.

Kuidas pääseb läbi play-off’i EMile?

Laupäeval Jelgavas peetud play-off'i seeria avamängu võitis Eesti tulemusega 3:2. Finaalturniirile pääseb meeskond, kes kogub kahe mängu summas rohkem punkte. 3:0 ja 3:1 edu annab võitjale kolm ja kaotajale null punkti, 3:2 edu võitjale kaks ja kaotajale ühe. Kui kahe mängu saldo on meeskondadel võrdne, selgitab edasipääseja 15 punktini mängitav kuldne geim.

Millal ja kus mäng toimub?

Eesti ja Läti kohtumine algab pühapäeval Tondiraba jäähallis kell 17.00. Kohtumisest näeb otsepilti Postimees.ee vahendusel, ülekanne algab kell 16.45.

Kes on juba EM-pileti taganud?

Võrkpalli EM-finaalturniir peetakse järgmisel aastal Poolas. Kokku mängib EMil 16 meeskonda, kellest praeguseks on selged 13. Finaalturniirile on koha juba taganud Poola, Prantsusmaa, Sloveenia, Itaalia, Bulgaaria, Venemaa, Serbia, Saksamaa, Soome, Belgia, Slovakkia, Holland, Tšehhi.

Kes veel püüavad EM-piletit?

Eesti - Läti EM-valikmäng Jelgavas. Ardo Kreek (paremal).

Lisaks Eestile ja Lätile mängivad praegu veel play-off’is omavahel Hispaania – Kreeka ning Türgi – Portugal. Hispaania võitis avamängu koduväljakul 3:0 ja Türgi samuti koduplatsil 3:0. Kreeka – Hispaania kordusmäng on kavas laupäeval, ülejäänud kaks kohtumist mängitakse pühapäeval.

Kuidas on Eestil varem EMil läinud?

Eesti võrkpallikoondis on seni EM-finaalturniiril mänginud kolmel korral. 2009. aastal sai Eesti kirja kolm kaotust ja pidama jäädi alagruppi (lõpptabelisse läks 14. koht). 2011. aastal murti alagrupist edasi kaheksandikfinaali, kuid seal saadi kirja kaotus ja kokkuvõttes läks kirja 12. koht. Eelmise aasta EM oli Eesti jaoks läbi aegade kõige edukam ning kokkuvõttes saavutati 11. koht. Alagrupis nopiti 1 võit ja saadi 2 kaotust. Seejärel kaotati 2:0 eduseisust 2:3 Serbiale.

Mida rääkis Eesti koondise üks liider Robert Täht esimese play-off'i mängu järel:

Meenuta eestlaste avamängu võitu lätlaste üle