Postimehe otsepilt: Eesti ja Läti võrkpallurid selgitavad EMile pääseja

Avo Keel: Eesti taganemistee Läti vastu on üks samm, edasi tuleb kuristik

Endine Eesti võrkpallikoondise peatreener ja praegune Pärnu Võrkpalliklubi juhendaja Avo Keel on käimasoleva EM-valiksarja mänge jälginud huviga ja teab Eesti play-off’i vastase Läti siseasjust palju. Ta on hea sõber Läti koondise juhendaja Raimonds Vildega ja tunneb abitreener Boris Kolčinsit. Lisaks saab ta infot ka oma klubi statistikult Märt Mäesalult, kes on praegu lõunanaabrite koondise juures samas ametis. Sel hooajal hakkavad kaks Läti koondislast – temporündaja Toms Švanš ning diagonaal Edvarts Buivids – mängima Pärnus Keele käe all. Esisidemängija Deniss Petrovs on Keele juhendamisel pallinud varasemalt. Juhendaja usub, et viimases otsustavas kohtumises on eestlastel siiski paremad võimalused järgmisel sügisel Poolas toimuvale EMile jõuda.