Tänakut jahtinud Hyundai palkas kolmanda piloodi

Kõigil kolmel piloodil on Hyundaiga leping 2018. aasta lõpuni. «Thierry tuleviku ümber on olnud palju spekulatsioone, kuid kõik see käib mootorispordi juurde. Nüüd on meil tuleva hooaja koosseis paigas,» sõnas tiimi boss Michel Nandan.

We are delighted to announce that we have extended our contract with @thierryneuville for the 2017 and 2018 #WRC seasons! #HyundaiWRC pic.twitter.com/LAl8R8joJk