Klavan: Reim teab täpselt, mida on vaja, et koondis ühtseks muutuks

Ka ise Reimiga palliplatsi jaganud Eesti koondise kapteni Ragnar Klavani sõnul pole Martin Reim aastate jooksul oluliselt muutunud, vahendab ERR Sport.

«Nüüd me oleme alles teist päeva koos, raske on sellist suurt hinnangut asjale anda. Kindlasti Martin Reim, kes tunneb väga hästi Eesti mängijaid ja ise on ka Eesti koondist esindanud, teab täpselt, mis ja mida on vaja, et koondis ühtseks muutuks,» rääkis Klavan.

«Kogu mängu alus on ikkagi töö ja endast maksimumi andmine, sama nõuab ta ka treenerina,» sõnas Klavan Reimi tööpõhimõtete kohta.