Millised on Tänaku võimalused uueks hooajaks?

5. oktoober 2016 14:32

Täna on tulnud mitmeid uudiseid seoses uue autoralli MM-sarja uue hooajaga. Hyundai pikendas lepingut Thierry Neuville’iga ning Citroen lõi käed Craig Breeni ja Stephane Lefebvre’iga. Seega on nii Volkswagenil, Citroenil kui ka Hyundail uueks hooajaks võistkond koos. Tänavu DMACKis kihutava Tänaku valikuteks on seega jäänud DMACK ja M-Sport. Toyota olevat mõningatel hinnangutel piisavalt kehva, et tippmehed sinna minna ei taha.

Postimees heidab pilgu meeskondade tulevase hooaja koosseisudele: Volkswagen – autoralli viimaste aastate valitseja ridades on kõik selge ning kolm pilooti tulevaks hooajaks paigas. Meeskonnas on jätkamas nii Sebastien Ogier, Andreas Mikkelsen ja Jari-Matti Latvala. Hyundai – Volkswageni suurim rivaal on kolmest kohast täitnud nüüd kõik. Tiimis on jätkamas Hayden Paddon, Dani Sordo ja Thierry Neuville. Kõigiga on leping 2018. aasta lõpuni. Citroen – aastase pausi järel tehasemeeskonnaga rajale tulev Citroen on sõlminud lepingu Kris Meeke’i, Craig Breeni ja Stephane Lefebvre’iga. Kui Meeke’il on kolme aasta pikkune leping, siis ülejäänud kahel mehel kahe aasta pikkune. M-Sport – võtab esindusmeeskonda tõenäoliselt kaks meest. Leping on praegu olemas ainult Eric Camillil. Teise piloodi koht on jätkuvalt vaba ja seda on kõige rohkem praegu pakutud Ott Tänakule. DMACK – kuulduste kohaselt plaanib tänavu Tänakule sõiduvõimalust pakkuv tiim järgmisel aastal rajale tulla kahe autoga. Mõlemad kohad on aga veel täitmata. Toyota – taas rallimaailmaga liituv Jaapani autotootja on kuulduste kohaselt palkamas ka kolme pilooti. Kaks meest on väidetavalt tiimiga juba käed löönud ning nendeks on soomlased Juho Hänninen ja Esapekka Lappi. Kummagi mehe lepingu sõlmimise kohta ei ole veel ametlikku kinnitust tulnud. Tänased uudised:

We believe in the potential of @Craig_Breen & @SLefebvreRallye. They have natural talent, motivation and work ethic to win rallies. pic.twitter.com/Y3ZJoe3cFm — Yves Matton (@Yves_Matton) October 5, 2016