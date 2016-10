Margus Hunt võib NFLis teenida lepingu ka tulevaks hooajaks

Hunt ongi seda sel hooajal suutnud ning nelja esimese mängu järel on ta saanud alati kiita. Kirja on läinud ka tema NFLi karjääri esimesed lisapunktilöökide blokeerimised.

Nii usub Bengalsi tegemisi kajastav Cincy Jungle, et samamoodi jätkatest võib Hunt ka järgmisel hooajal klubis mängida.

«Kui ta edaspidi samamoodi mängib, võib ta Bengalsilt isegi lepingupikendust oodata. Praeguse põhjal võib öelda, et Bengalsi treenerid on geeniused, et jätsid Hundi veel aastaks meeskonda. Kõik need, kes temas kahtlesid, võivad loodetavasti oma sõnu süüa,» oli Cincy Jungle eestlase suhtes lootusrikas.