Kangerti meeskond palkas neli uut ratturit

Maailmameistrivõistlustel kahel korral poodiumile tõusnud Breschel on võitnud etappe Vueltal, Dwars Door Vlaanderenil ja Taani tuuril. Viimased hooajad Caja Rurali meeskonda kuulunud Baski rattur Bilbao (26) on võitnud etappe Türgi tuuril ja saavutas tänavusel Vuelta a Castilla y Leonil kokkuvõttes teise koha. Bižigitov (25) on end näidanud heast küljest Astana farmklubis Vino 4-ever ja sai tänavu kenasti hakkama ka stažöörina. Mägedes hästi liikuv venelane Tšernetski (26) tuleb Astanasse Katjušast, vahendab spordipartner.ee.