Klavan: vihkaksin Liverpooli ründajate vastu mängimist

Jürgen Klopi hoolealused on seitsme mänguga löönud koguni 18 väravat, sama palju on suutnud ka Manchester City. Liigakarikasarjas on kahe mänguga löödud kaheksa väravat, millest üks märgiti ka Klavani nimele.

Klubi koduleht uuris Klavanilt, kas ta vihkaks Liverpooli ründajate vastu mängimist. «Loomulikult. Meil on ründes väga palju kvaliteeti, kuid minu jaoks on nende vastu väga hea igapäevaselt treenida, kuna see aitab mul oma taset tõsta,» rääkis Klavan.

Viimati Hollandis ja Saksamaal klubijalgpalli mänginud eestlane tunnistas, et Inglismaa stiil on veidi erinev. «See on veidi agressiivsem, kohtunikud lubavad natukene rohkem. Liiga on Bundesligast erinev. Mõned asjad vajavad harjumist ja see võttis mul ka treeningutel veidi aega, kuid vaikselt hakkan kohanema.»

Ta jätkas: «Iga liiga on omamoodi eriline. Inglismaa kõrgliiga on minu hinnangul maailma üks paremaid, kui mitte parim.» Hooaja algus on Liverpooli jaoks olnud edukas ja seitsme vooru järel hoitakse 16 punktiga neljandat kohta, liidrist Manchester Cityst jäädakse maha vaid kahe punktiga. «Algus on olnud kindlasti hea, kuid hooaeg tuleb pikk. Loodan, et võtame alati ühe mängu korraga, kuna iga matš on oluline, eriti kui tahad saavutada midagi imelist.»