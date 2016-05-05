Pildid: kuumast venelannast on saamas maailma populaarseim jalgpallikohtunik

The Suni andmetel on tema populaarsus viimastel päevadel tohutult kasvanud, kuna alles äsja oli jälgijaid mõni tuhat. Kostjunina ise tutvustab end jalgpalluri, jalgpallikohtuniku, ja üliõpilasena.
Семинар тренеров детских и юношеских команд от Российского футбольного союза. Моё выступление на семинаре - обоснование анализа проблемы игры на основе матрицы индивидуальной оснащённости игроков. В нашем случае - это отсутствие тактики атакующих действий команды. И соответственно составление план-конспекта тренировки для ликвидации данной проблемы.
Семинар тренеров детских и юношеских команд от Российского футбольного союза. Моё выступление на семинаре - обоснование анализа проблемы игры на основе матрицы индивидуальной оснащённости игроков. В нашем случае - это отсутствие тактики атакующих действий команды. И соответственно составление план-конспекта тренировки для ликвидации данной проблемы.