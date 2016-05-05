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Pildid: kuumast venelannast on saamas maailma populaarseim jalgpallikohtunik

Risto Mehine
Risto Mehine
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Sotsiaalmeedias on maailma kõige populaarsememaks jalgpallikohtunikuks tõusmas venelanna Jekaterina Kostjunina, keda jälgib Instagramis enam kui 22 000 fänni.

The Suni andmetel on tema populaarsus viimastel päevadel tohutult kasvanud, kuna alles äsja oli jälgijaid mõni tuhat. Kostjunina ise tutvustab end jalgpalluri, jalgpallikohtuniku, ja üliõpilasena.  

The football referees in his spare time from the games

A photo posted by EKATERINA KOSTYUNINA (@kostyuninaa) on

Мимика в стиле - выезжаю на стрелы за вас, 100р.

A photo posted by EKATERINA KOSTYUNINA (@kostyuninaa) on

Работаем Hi, guys!

A video posted by EKATERINA KOSTYUNINA (@kostyuninaa) on

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