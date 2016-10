UEFA liikmeks pürgiv Jersey pöördus jalgpallijuhtide vastu spordikohtusse

Jersey on Briti krooni sõltkond ja sinna alla kuuluvad lisaks Jersey saarele veel mõned ümberkaudsed saared. Jersey ei kuulu Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendkuningriiki ega Euroopa Liitu. Samas on Jersey riigipeaks kuninganna Elisabeth II. Riigikorraks on parlamentaarne demokraatia, mis allub konstitutsioonilise monarhiale. Kuigi saar ei kuulu Euroopa liitu, siis tehakse ühendusega koostööd vabakaubanduse valdkonnas.

Jersey jalgpalliliit esitas eelmise aasta detsembris avalduse, et UEFA liikmeks astuda. Kõrged jalgpalliametlikud käisid kohaliku oluga ka mõne aja eest tutvumas ning lõpuks teatati, et UEFA kongressil Jersey avaldust ei arutata. Põhjuseks toodi, et Jersey ei ole ÜRO liige. Nüüd pöördusid saare jalgpallijuhid omakorda CASi poole.

«Me ootasime sellist vastust,» ütles Jersey jalgpalliliidu president Phil Austin BBCle. «Jalgpalli perspektiivist vastame me kõigile kriteeriumitele. Meie avaldusele vastates teatas UEFA, et nad ei luba kongressil asja isegi arutada. Me ei usu, et neil on õigust seda keelata ja meie arvates peaks sellist asja otsustama kongress.»

Jersey avaldus järgnes perioodile, kui üsna lühikese aja jooksul said UEFA liikemks Gibraltar ja Kosovo, kes sarnaselt Jerseyle ei ole kõigi poolt tunnustatud iseseisvad riigid.

Teised iseseisvat jalgpalli mängivad riigid, mis kuuluvad tegelikult mõne teise riigi koosseisu:

Gibraltar – kuulub Ühendkuningriikidele alla

Fääri saared – kuuluvad Taanile

Bermuda – kuulub Ühendkuningriikidele

Puerto Rico – kuulub Ameerika Ühendriikidele

Anquilla – kuulub Ühendkuningriikidele

Aruba – kuulub Hollandile

Motserrat – kuulub Ühendkuningriikidele

Uus-Kaledoonia – kuulub Prantsusmaale