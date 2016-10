Tragöödia: USA korvpallur suri uue koduklubi esimesel treeningul

Klubi esindaja Ivo Markoski rääkis APle, et 25-aastane korvpallur saabus Ohridi linna esmaspäeva õhtul. Mängija jõudis Lõuna-Makedoonia kuurotis olla lõpuks vaid loetud tunnid, kuna ta suri juba teisipäevasel treeningul. «See on tragöödia. Meil polnud aega temaga korralikult kohtudagi,» rääkis Markoski. «Ta viibis Ohridis ainult 24 tundi. Lasime tal pärast saabumist puhata ning tragöödia toimus tema esimesel treeningul.» Markoski lisas, et Moore ei jõudnud klubi juures läbida meditsiinilist kontrolli. Ametlikule lepingule oleks ameeriklane alla kirjutanud alles pärast arstlikku ülevaatust.

Kohaliku politsei kõneisik Stefan Dimeski sõnul kukkus Moore treeningul kokku ja suri teel haiglasse. Surma põhjust pole veel teada.

«Me pole kunagi sellist tragöödiat kogenud. Oleme tema surmast täiesti löödud,» rääkis klubi peatreener Marijan Boshalevski. Tema sõnul jõdis Moore treeningul viibida kõigest veerand tundi.

Moore käis San Antonios asuvas Alabama-Birminghami ülikoolis ning tõusis statistiliselt kooli üheks aegade paremaks korvpalluriks. Ta sai kirja 28 kakskduublit, blokeeris 137 viset ja võttis maha 747 lauapalli. Ta oli üks kooli kolmest mängijast, kes jõudsid karjääri jooksul enam kui 1000 punkti ja 700 lauapallini.

Pärast ülikooli esindas ta Ferro-ZNTU, Juvecaserta Basketi, Veneetsia Mestre ja Bakersfieldi Jami meeskondi. Korduvalt lõi Moore kaasa NBA suveliigas.