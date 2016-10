Zopp jõudis Falunis veerandfinaali

Zopp kohtus teises ringis rootslase Jonathan Mridhaga (ATP 832). Esimene sett oli pingeline ja kestis ligi tunni. Mõlemal mängijal oli murdepalle, aga viimases geimis õnnestus Mridhal üks neist realiseerida ja ta võitis esimese seti 6:4. Teises setis murdis Zopp vastase servi viiendas ja seitsmendas geimis ning seisuga 6:2 viis mängu otsustavasse setti, mida alustas ka kohe servi murdmisega. Hoogu jätkus seti lõpuni ja kuigi Mridha püüdis seitsmendas geimis kolme serviässaga pööret tuua, lõppes ka kolmas sett seisuga 6:2.

Veerandfinaalis on Zoppi vastaseks Edward Corrie (ATP 317.) Suurbritanniast. Corriega on Zopp kaks aastat tagasi kahel korral kohtunud ja mõlemad korrad kaotanud.

Raisma teise ringi vastane oli 19-aastane Tim van Rijthoven (ATP 297.), kellel on turniiri kolmas paigutus. Kohe esimeses setis näitas hollandlane oma võimu ja võitis ülekaalukalt 6:2. Teises setis Raisma tõestas, et võib võrdselt mängida ka endast edetabelis rohkem kui kuussada kohta eespool paikneva mängijaga. Kaheksandas geimis õnnestus tal teisel katsel vastase serv murda ja seejärel võita sett 6:3. Otsustavas setis suutis van Rijthoven 4:1 ette rebida ja enam ta edu käest ei andnud ning võitis 6:2.

Paarismängus kohtusid Zopp ja Raisma veerandfinaalis Norra paariga Fredrik Ask – Viktor Durasovic ning võitsid 6/2, 7/5. Poolfinaalis on vastaseks esimese paigutusega rootslaste paar Isak Arvidsson ja Fred Simonsson.