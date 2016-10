Seks võib sooritusele kaasa aidata

«Me ei leidnud mitte ühtegi tugevat tõendit sellele, et seksuaalne aktiivsus võiks sooritusele negatiivselt mõjuda. Tõendid näitavad, et tegelikult võib seks isegi sooritusele kaasa aidata,» rääkis Firenze ülikooli professor Laura Stefani.

Paljud treenerid kardavad, et vahekord enne spordivõistlust väsitab sportlasi ning seetõttu on nad neid keelanud. Itaalias tehtud teadustöö katseisikud olid maratonijooksjad ning parimaid tulemusi näitasid just need, kes olid öösel aktiivsemad.

Mitmed sportlased on avalikult tunnistanud, et nende hinnangul aitab seks sooritusele kaasa. Vabavõitleja Ronda Rousey’i on näiteks öelnud, et tema seksib enne matše nii palju kui võimalik, kuna see tõstvat naise kehas testosterooni taset.