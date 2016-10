EOK tunnustas kümnendat korda Eestimaa sportlikumaid perekondi

Eesti sportlikuma pere tunnustus omistati Põlvamaalt perekond Villakole, Tartumaalt perekondadele Kiiver ja Aan, Järvamaalt perekond Ilvesele, Jõgevamaalt perekond Eensalule, Valgamaalt perekond Pullesele, Saaremaalt perekond Mändlale, Raplamaalt perekond Tüvistele, Võrumaalt perekond Kuraginile, Läänemaalt perekond Kurismanile, Ida-Virumaalt perekond Pisarevile, Hiiumaalt perekond Koppelile, Harjumaalt perekond Aasjõele ja Viljandimaalt perekond Roosimägile.

Koostöös maakondlike spordiliitudega valitud Eesti sportlikumad pered saavad koos tunnustusega EOK-lt preemiaks 07.-09. oktoobril toimuva Tallinn International Horse Show külastuse koos ööbimisega uues Hilton Tallinn Park hotellis.

Tartumaalt tunnustuse pälvinud seitsmeliikmelise sportliku perekonna pereisa Peetri Anni sõnul on väga meeldiv, et nende perekonna sportlikkus on silma hakanud. «Meie peres käsukorras sporti ei tehta. Esmatähtsad on tervislikud elusviisid, mitte tippsport. Samas spordipisik on meil peres sees ja kõik pere liikmed on kas mingil hetkel tegelenud või tegelevad ka praegu spordiga. Kui päris trennis kõik hetkel ei käi, siis kaks-kolm korda nädalas liigub aga iga meie pere liige kindlasti,» rääkis Ann.

Eesti Olümpiakomitee liikumisharrastuse juhi Peeter Lusmägi sõnul peab EOK liikumisharrastuse edendamisel perespordi valdkonda väga oluliseks. «Kõik olulisemad väärtused ja elukestvad harjumused saavad alguse kodust. Nii ka armastus spordi ja liikumise vastu,» selgitas Lusmägi. «Oleme sportlikemaid peresid tunnustanud juba kümmekond aastat. Võiks ju arvata, et aastatega on tublimate valimine läinud lihtsamaks, siis tegelikult nii ei ole. Eesti pered on aina sportlikumad ja märkamist ning tunnustust väärivaid perekondi tuleb aina juurde.»