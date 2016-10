Häkkerid levitavad sportlaste kohta valeinfot?

Häkkerirühmitus Fancy Bears on alates septembrist avaldanud järjepanu kuus nimekirja sportlastest, kes on arstliku loa tõttu dopinguaineid tarvitanud. Nimekirja juurde on lisatud ka dokumendid, mis pärinevad WADA andmebaasist. WADA on skandaalset andmeleket uurinud ning avastatud on ka mõningased erinevused nende andmebaasi ja Fancy Bearsi poolt avaldatud dokumentides.

«Mitte kõik Fancy Bearsi dokumendid ei kattu meie andmebaasis olevatega. Jätkame uurimist ning julgustame kõiki, kes asjasse segatud on, meie poole ebatäpsuste osas pöörduma,» teatas WADA.