Täna: raskes seisus Tartu vajab üheksapunktilist võitu

Kui Tartu peaks normaalaja kaheksa punktiga võitma, mängitakse lisaaeg. Kodusaalis sai Eesti meeskonnale otsustavaks suur pallikaotuste arv, kokku loovutati mänguvahend suisa 25 korral, vastased tegid sealjuures vaid üheksa pallikaotust.

Tartlaste suure pallikaotuste arvu põhjustas Taani meeskonna agressiivne kaitse, millega tartlased toime ei tulnud. «Nad mängisid kaitses hästi, aga mitte nii hästi, et pidanuksime tegema nii palju pallikaotusi,» lausus Tanel Sokk pärast esimest mängu. «Ma ei taha nõustuda arvamusega, et me polnud vastase selliseks kaitseks valmis. Tegelikult oli palju momente, kus oleksime saanud seda murda,» kommenteeris avamängu Tartu peatreener Gert Kullamäe.

Samas on Tartul kodumängust kaasa võtta ka midagi positiivset: lauavõitlus võideti 48:32. Kui Tartu kasutas kodus kaheksat mängumeest, siis taanlaste pikem pink võimaldas neil kasutada kümmet mängijat.

Kui Tartul peaks õnnestuma alagrupifaasi pääseda ootab neid ees 100 000 eurot preemiat ning vähemalt 14 euromängu. Tartu hakkaks Meistrite liigat mängima A-alagrupis, kus on ees ootamas kohtumised Frankfurdi Skylinersi, Saloniki Arise, Nymburki, Domžale Heliosi, Bandirma Banviti ja Monacoga. Üks alagruppi pääseja selgub veel teisest eelringist.