Pressikonverentsil telefoniga mänginud Hamilton: see s*tt tapab mu

6. oktoober 2016 12:24

Vormel-1 MM-sarjas teisel kohal paiknev Lewis Hamilton on hoolimata Malaisia GP ebaõnnest taas näiliselt lõbusas meeleolus. Jaapani GP eelsel pressikonverentsil oli ta reporterite küsimustest niivõrd tüdinud, et hakkas populaarse sotsiaalmeediarakendusega Snapchat kaasvõistlejatele nägusid tegema.

«See s*tt tapab mu,» kirjutas Hamilton ühte Snapchati postitusse. Televisioonis otseülekandena vahendatud meediaüritusel näitas Hamilton enda tehtud videopostitust ka kaassõitjatele Carlos Sainzile ning Fernando Alonsole. Reporter küsis seepeale, et mis teile seal nalja pakub? «Lihtsalt mõned snäpid kolleegidest. Me oleme seda formaati (pressikonverentsi) teinud juba päris pikalt ning see on kogu aeg samasugune. Seda tuleb kuidagi vürtsitada,» vastas Hamilton. Isegi Mercedese kommunikatsioonijuht ei pääsenud Hamiltoni teravmeelsusest. «Kas see intervjuu saab veel igavam olla,» kirjutas Hamilton Mercedese kommunikatsioonijuhist tehtud fotole.

Hamilton entertaining himself on Snapchat during the press conference. He showed his phone to Raikkonen but Raikkonen seemed unimpressed... pic.twitter.com/PWsIciKrXs — F1 Fanatic (@f1fanatic_co_uk) October 6, 2016