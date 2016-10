Tallinnas toimub rahvusvaheline jääkeeglivõistlus

Regiooni üheks tähtsaimaks curling'u-võistluseks saanud Tallinn Cup toimub 12. korda ning võistlema asub 18 võistkonda, neist viis Eestist. Eesti Curlingu Liidu presidendi Fred Randveri sõnul võib selle aasta Tallinn Cupi nimetada ettevalmistusturniiriks segavõistkondade maailmameistrivõistluseks.

«Osalejate koosseis on väga tugev, mitut mängijat näeme ka tänavustel segavõistkondade MMil ning see lubab põnevat ja pingelist võistlust nii osalejatele kui ka pealtvaatajatele,» sõnas Randver.

USA ja Brasiilia on Eestisse saatnud oma maailmameistrivõistlusteks valmistuvad segavõistkonnad. Tallinn Cupil osaleb ka Eesti segavõistkondade esindus, võistkonda kuulub kaks meest ja kaks naist. Segavõistkondade MM toimub Venemaal Kaasanis ajavahemikul 14.–22. oktoober.

Suurvõistlusest võtab esimest korda osa ka Eesti ratastooli-curling'u võistkond. «Oleme uhked selle üle, et meie ratastoolivõistkond on võimeline võrdselt võistlema ning ootame neilt head curling'u-mängu,» lisas Randver.

Tallinn Cup toimub Tondiraba jäähallis tänasest kuni 8. oktoobrini, võistlus toimub kolmel rajal kolmes grupis. Turniirist on kujunenud oodatud jääkeeglisündmus ka lähiriikide võistkondadele. Aastate jooksul on Tallinn Cupil osalenud kokku 340 võistkonda 17 erinevast riigist ning seekord lisandub kaks uut osalejat USA ja Brasiilia näol.

Kõige rohkem võistkondi, 138, on aastate jooksul tulnud Soomest. Soome võistkonnad on ühtlasi saavutanud ka enim võite – kokku viiel korral. Venemaa esindused on Tallinn Cupi võitnud kolm korda, Läti, Šotimaa ja Eesti võistkonnad ühel korral.