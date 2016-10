Kõnealune juhtum toimus teisel veerandajal ning Clippers oli parasjagu rünnakul. Jalatsi kaotanud Griffin oli just oma ketsi üles korjanud, kui sai kaaslaselt söödu. See tähendas, et jalanõust tuli kiiremas korras vabaneda. Josephi õnnetuseks, kes kattis parasjagu Chris Pauli, tabas Griffini kets tema nägu.

Clippers võitis kohtumise 104:98, Griffin oli oma meeskonna parim, visates 24 silma. Joseph tõi Raptorsi kasuks 13 silma.