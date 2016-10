Läti imemehe uus leping teeb silmad ette kõikidele eurooplastele

Läti suur unistus jõuab aina lähemale

Läti korvpall on eelmisest sügisest saadik elanud Rio olümpiamängude rütmis. Praegu ollakse unelmate turniirile pääsemisest vaid kahe võidu kaugusel, kuid ülesanne on sellegipoolest raske. Ilmselt on Belgradis vaja alistada suur Serbia ise. Ent nagu olümpiakvalifikatsiooniturniiride ajalugu on näidanud, võib juuli alguses juhtuda igasuguseid üllatusi.