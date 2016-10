Läti viimase kümnendi silmapaistvaim võrkpallur lõpetas karjääri

Celitans käis esimesel õlaoperatsioonil juba kaks ja pool aastat tagasi, misjärel ta enam platsile ei pääsenudki. «Arst ütles, et vajan järjekordset lõikust, et taaskord korralikult treenima hakata. Aga seda ma ei taha,» rääkis Celitans Läti uudisteagentuur LETA-le. Seega otsustas ta karjäärist loobuda, sest uus lõikus ei pruugi edu tuua, kirjutas volley.ee.

Lõppenud hooajal oli lootus, et Schenker liigast tuule tiibadesse saanud talent tõmbab selga Saja liigas osaleva Jekabpilsi meeskonna särgi. Kahjuks ei lubanud vigastus ka seda teha.

2012.-2013. hooajal Modena Volley meeskonnas Itaalia kõrgliiga Serie A1 parimaks mängijaks tunnistatud Celitans on mänginud ja tugevas Prantsusmaa, Türgi ja Venemaa liigas.