Hollandlasest treener kritiseeris Kloppi: Liverpooli mängijatel tuleb väga raske hooaja lõpp

«Jürgen Klopp on fantastiline treener. Ta oskab suurepäraselt arendada mängulist stiili, aga tal pole aimugi periodiseerimise põhimõtetest. Fakt, et Klopp on jõudnud nii paljudesse finaalidesse, tõestab, et ta on hea treener. Paraku näitab põhjalikum analüüs, et tema lähenemisel on mitmeid vigasid,» kirjutas Verheijen, kes lisaks treeneritööle tegeleb ka mängijate füüsilise ettevalmistusega.

«Noored treenerid peaksid õppima Kloppi veast: intensiivne treening on mängijate arendamisel ülioluline, aga selle hetke ja hulka tuleb väga hoolikalt planeerida. Kloppi intensiivse treeningu- ja mängustiili tõttu on väga tõenäoline, et Liverpooli mängijatel tulevad väga rasked viimased kuud sel hooajal,» väitis Verheijen.

Liverpool on hetkel Inglismaa kõrgliigas seitsme mängu järel neljandal kohal, ettepoole jäävad Manchester City, Tottenham Hotspur ja Arsenal.