The Guardiani teatel on TIU-le hetkel teatatud ühest võimalikust kokkuleppemängust tänavusel Inglismaal peetud Suure Slämmi turniiril. Lisaks sai TIU ühe võimaliku kokkuleppemängu teate ka tänavuse USA lahtiste turniiri kohta ning septembris teatati, et kõnealuseks matšiks on Timea Bacszinsky ja Vitalija Djatšenko kohtumine. Kõnealuse Wimbledoni matši kohta pole detaile avalikustatud.

Kokku on TIU-le juulist kuni septembrini saadetud 96 kokkuleppemängude kahtlusega teadet.