Schumacheri perekond tegi fännidele hea üllatuse

Portaal f1today.net vahendas täna, et järgmise aasta lõpus pannakse Schumacheri isiklik näitus välja seitsmekordse maailmameistri sünnilinna Kerpeni lähedal. Fännid saavad vaadata nii tema karte, sportautosid, trofeesid kui ka mõnda vormel-1 sarja masinat. Näitus pannakse üles uude Kölni rajatavasse Motorworld autokeskusesse ja näitus on kõikidele huvilistele tasuta. Tegemist on esimese korraga, kui kuulsa vormelilegendi meenetest selline näitus välja pannakse.

«Michael Schumacheri perekonna südamesooviks on, et kõik huvitatud fännid saaksid näha Michaeli kollektsiooni ilma tasu maksmata. See annab neile võimaluse nautida temaga seotud mälestusi ja need taas ellu äratada,» selgitas Schumacheri mänedžer Sabine Kehm.

«Meie jaoks on see suur asi, et saame sellisel viisil Michael Schumacheri saavutusi austada ja fännidele nii lähedale tuua,» rääkis omalt poolt Motorworld keskuse esindaja Andreas Dunkel.