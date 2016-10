Müncheni Bayerni staar jäi Hollandi koondisest välja

32-aastane Robben vigastas oma jalga juba juulikuus ja pidi tegema mitmekuulise mängupausi. Eelmisel nädalavahetusel naasis hollandlane klubi eest platsile Kölni vastu, kuid tegi kaasa vaid esimese poolaja. Bayerni peatreener Carlo Ancelotti ütles hiljem, et Robbenil avastati roidevigastus.

Nüüd on selgunud, et Robben ei saa kaasa teha ka Hollandi koondise kahes järgmises MM-valikmängus Valgevene ja Prantsusmaa vastu. «Rääkisin Arjeniga sel hommikul ja ta ei tule. Ta pole terve ja sellest on kahju. Peame lihtsalt ilma temata hakkama saama. See on nüüdseks selge ja teame, kus me seisame,» selgitas Hollandi koondise peatreener Danny Blind.

Homme kohtubki Holland Valgevenega, esmaspäeval prantslastega.