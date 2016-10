Uskumatu: enne olümpiat kokaiiniga vahele jäänud Kanada teivashüppaja lubati Riosse

Barber jäi juulikuus vahele kokaiini tarvitamisega, kuid väitis enesekaitseks, et see sattus tema organismi kogemata, kui suudles üht Craigslisti kaudu kohatud neiut. Kanada Spordivaidluste kohtus juhtunut arutades käis tunnistajapingis ka asjaosaline naisterahvas, kes väitis, et enne teivashüppajaga suudlemist tõmbas ta kokaiini ning jõi 4-5 alkohoolset jooki. Nii leidiski kohus juba 11. augustil langetatud, kuid alles täna avalikustatud otsuses, et kokaiin sattuski noormehe organismi «kogemata alla neelates».

Barber lubati küll olümpiale, kuid üheks medalisoosikuks olnud kanadalane oli ilmselgelt juhtunust häiritud ja sai alles 10. koha.