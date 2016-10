Mets mängust Gibraltariga: eesmärk on ainult võit

«Oleme selles mängus kindlasti favoriidid ja eesmärk on ainult võit,» tunnistas Mets. «Oleme saanud nüüd mõned päevad koos treenida. Aeg on kiiresti läinud. Oleme teinud tööd mänguplaani kallal. Töötame selle nimel, et kõik saaksid asjast ühtemoodi aru ja kõigil oleks kindel siht.»

Homses kohtumises võib eeldada, et Gibraltar asub kiivalt kaitsma ja eestlastel tuleb hakata murdma vastaste kaitset. «Ma ei usu, et see oleks meie jaoks miinus. Palliga mängida ju meeldib. See peaks olema puhas nauding. Ei usu, et see miinus oleks.»

Norras koduklubis igapäevaselt keskkaitsjana tegutsev Mets peab homme koondises taas väljakule jooksma poolkaitsjana. «Vaimselt olen selleks valmis. Olen valmis jooksma väljakule just sellel positsioonil, kus treener soovib,» tunnistas ta. «Päev-päevalt elan rolli sisse. Kõik on minu jaoks tuttav.»