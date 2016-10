Londoni olümpiavõitja jäi dopinguga vahele ja peab Pekingi pronksmedali ära andma

Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) on tagantjärele testinud 98 sportlase Pekingi ja Londoni mängude dopinguproove ning Tšitšerova on üks neist, kelle kordustestimisel avastati positiivne näit. «Selle protsessi tulemusena teatab ROK täna, et Anna Tšitšerova on 2008. aasta Pekingi olümpiamängudelt diskvalifitseeritud,» seisis ROKi ametlikus teates.

See tähendab, et venelanna peab ära andma oma Pekingi pronksmedali, mille saab tema asemel teine Venemaa esindajanna Jelena Slesarenko.

Oma Londoni olümpiakullast ei pea aga Tšitšerova loobuma, sest Venemaa allikate kohaselt oli tema proov 2012. aasta OMilt dopinguvaba.