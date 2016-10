Eesti jalgpallikoondislane Karol Mets tunnistas tänasel meeskonna pressikonverentsil, et homme rahuldab Eestit matšis Gibraltari vastu ainult võit.

Eesti jalgpallikoondise peatreener Martin Reim tunnistas tänasel pressikonverentsil, et meeskonna üks võtmemängija Konstantin Vassiljev on tõenäoliselt homme valmis väljakule jooksma.

Kruglov muudatustest: saame nüüd mänguks valmistuda harjumuspäraselt

Eesti jalgpallikoondise vasakkaitsja Dmitri Kruglov tunnistas tänasel meeskonna pressikonverentsil, et nüüdse peatreener Martin Reimi käe all on mängijatel rohkem vabadust.