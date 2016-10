U21 koondise peatreener kaotuse järel: väravad tulid väga valusal ajal

«Väravad, mida lüüa lasime, tulid kõik väga valusal ajal ja nende hulka kuulusid ka valusad eksimused. Esimese värava puhul lasi üks mängija vastasel liialt lihtsalt löögile saada, aga ta teab seda ise ka ja senini põeb,» rääkis Kirs mängust, kus vastased olid täpsed kaheksandal, 44. ja 53. minutil.

«Me ei tahtnud täna neile vaba ruumi anda ning otsustasime pressida. Eelmiste mängude pealt nägime, et kui nad keskelt ruumi ei leia, hakkavad nad rohkem diagoonlsööte laskma. Selle koha pealt võib öelda, et esimene poolaeg see toimis. Teine poolaeg oli näha väsimusmärke ja keskelt jäi natuke tühjemaks,» analüüsis Kirs.

«Proovisime täna rohkem rünnata, platsil oli ju meie poolt 5-6 ründavat mängijat. Mida suurema jõuga ründad, seda rohkem jääb ka palli kaotades kõrgelt mehi pressima. Suutsime ka omajagu võimalusi tekitada ning on tuline kahju, et neid täna realiseerida ei õnnestunud. Mängu võti oli see kolmas värav. 0:2 pealt oli veel palju lõbusam mängida. Kahju! Aga poisid pingutasid ja olid tublid. Muutsime ju taktikat ning võttes arvesse seda, et tegime kaks taktikalist trenni ja ülejäänud kõiki muudatusi õppisime vaid slaidide pealt, siis polnud mängupildis midagi hullu,» lõpetas Kirs oma kommentaari.

Võiduga asus Rootsi ääretult põnevat valikgruppi juhtima, olles seni kogunud 21 punkti. 20 punkti on koos nii Hispaanial kui ka Horvaatial. Valikgrupi teises pooles enam muutusi ei tule – neljanda koha saavutab Gruusia, viienda Eesti ning kuuendaks jäi San Marino. Eestit ootab ees veel üks valikmäng, kui esmaspäeval, 10. oktoobril kohtutakse võõrsil Hispaaniaga, Rootsi vastaseks viimases voorus on Horvaatia.