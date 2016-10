Zidane: ma ei karda vallandamist, kuid tean, et see juhtub

Prantsusmaa jalgpallilegend on Realis veetnud palju aastaid ning teab, kuidas klubis asjad käivad: treenereid vahetatakse pigem tihti. «Ma ei karda vallandamist, kuid tean, et see juhtub,» rääkis ta RMCle. «Ma täielikult naudin seda, mida teen. Mulle anti imeline võimalus ja olen seda tööd tehes õnnelik. Tahan õppida ja areneda. Nende suurepärase mängijatega koos töötades õpin iga päev midagi uut. Minu jaoks on treeningud isegi huvitavamad kui mängud. Mul eriline grupp mängijaid. Vahet pole, kas kaotame või võidame, ikkagi jäävad nad headeks inimesteks.»