Dopinguvastane instituut: ROK kaotas võitluse dopingu vastu, kuna lubas venelased olümpiale

Riiklike dopinguvastaste organisatsioonide Instituut (iNADO) teatas eile, et ROK on kaotanud võitluse dopingu vastu, kuna lubas Venemaa koondise Rio olümpiale. Instituudi arvates oleks ROK pidanud kindlasti järgima Rahvusvahelise Antidopinguorganisatsiooni ehk WADA juhiseid, mis olid üsna selged: Venemaad poleks tohtinud Riosse lubada. Kokku osales olümpial enam kui 290 venelast.

Instituut märkis, et loodetavasti suudab ROK 2018. aasta taliolümpia eel paremaid otsuseid langetada. Sealhulgas tuleks mõista, et WADA poolt avaldatud McLareni raport on usaldusväärne ja hästi koostatud. Just selle raporti kaudu tõestati, et Venemaal toimib riiklik dopingusüsteem.