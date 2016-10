Millal ja kus mäng toimub?

Kohtumine algab kell 21.45 Lilleküla staadionil. Postimees.ee toob kohtumise põnevamad sündmused lugejateni.

Kuidas on meeskonnad valiksarja alustanud?

Eesti kaotas 6. septemberil valiksarja avamängus võõrsil 0:5 Bosnia ja Hertsegoviinale. Gibraltar jäi samal päeval koduplatsil 1:4 alla Kreekale. H-alagrupi avavooru kolmandas matšis alistas Belgia võõrsil 3:0 Küprose.

Tabeliseis H-alagrupis avavooru järel:

1. Bosnia ja Hertsegoviina 3 punkti, 2. Kreeka 3 punkti, 3. Belgia 3 punkti, 4. Gibraltar 0 punkti, 5. Küpros 0 punkti, 6. Eesti 0 punkti.

Kes alustavad Eesti koondise algkoosseisus?

Eesti koondise eeldatav algkoosseis mänguks Gibraltariga. / Pm

Algkoosseisu koha pealt on mitmeid põnevaid küsimusi ja ka Reim on vastaste segadusse ajamiseks andnud vihjeid erinevates suundades.

Kuidas on Eesti ja Gibraltar varasemalt omavahel mänginud?

Eesti ja Gibraltar on seni omavahel mänginud kahel korral. Tegemist oli eelmise peatreeneri Magnus Pehrssoni kahe esimese matšiga Eesti koondise eest.

2014. aasta 5. märtsil teenis Eesti võõrsil maavõistlusmängus 2:0 võidu. Eesti koondise ridades said värava kirja Dmitri Kruglov ja Rimo Hunt.

Eesti toonane algkoosseis: Pareiko, Jääger, Morozov, Klavan, Teniste, Kruglov, Mošnikov, Mets, Vassiljev, Kink, Hunt.

Pildil Saksamaa koondislase Jonas Hectoriga võitlev Gibraltari koondislane Jake Gosling (paremal) on 2 väravaga koondise läbi aegade suurim väravakütt. 2014. aastal sahistas ta Tallinnas ka eestlaste väravavõrku. Tänaseks matšiks teda aga külaliste koosseisus ei ole. / Scanpix

2014. aasta 26. mail tehti Tallinnas Lilleküla staadionil Andres Operi lahkumismängus Gibraltariga 1:1 viik. Klavan viis Eesti toona 31. minutil juhtima, kuid 71. minutil tõi tabloole viigi Jake Gosling.

Eesti toonane algkoosseis: Pareiko, Kallaste, Klavan, Rähn, Jääger, Antonov, Mets, Vassiljev, Puri, Oper, Anier.

Kuidas on Gibraltar läbi ajaloo mänginud?

Gibraltarist sai Euroopa Jalgpalli Liidu UEFA liige 2013. ja Rahvusvahelise Jalgpalli Liidu FIFA liige 2016. aastal. Seega on ametlikke mänge peetud vähe. Kokku on neil kirjas 20 mängu, millest on võidetud 1, viigistatud 3 ja kaotatud 16. Ainuke võit pärineb Malta üle. Viik on lisaks matšile Eestiga välja mängitud ka Slovakkia ja Liechtensteini vastu.

Seni on osaletud ainult ühes valiksarjas, kui 2016. aasta EM-valikmängudes saadi 10 mängust kirja 10 kaotust. Väravate vahe jäi 10 mängu peale kokku 2:56. Seega on Gibraltar läbi ajaloo pidanud kokku 11 valikmängu ja punktiarve on neil seni veel avamata.

Millisel tasemel Gibraltari koondislased mängivad?

Valikmänguks on koondise nimekirjas 23 mängijat, kellest 6 mängivad Inglismaa madalamatest liigades. Neist kõige kõrgemal tasemel mängib kaitsja Scott Wiseman, kes pallib Inglismaa tugevuselt kolmandas liigas (League One) Scunthorpe Unitedi ridades.

Suurima panuse koondisesse annab Gibraltari klubi Lincoln Red Imps, kelle koosseisust on rahvusesinduses 7 meest.

Lincoln Red Imps on tuttav ka eestlaste jaoks, kuna sel suvel kohtusid nad Meistrite liiga esimeses eelringis Eesti meistri FC Floraga. Avamängu Flora koduplatsil küll võitis 2:1, kuid teises mängus oli Red Imps parem 2:0 ja pääses teise eelringi.

Seal alistati esmalt kuulus Glasgow Celtic koduväljakul 1:0, kuid võõrsil kaotati 0:3 ning langeti konkurentsist.

Eesti jalgpallikoondise peatreener Martin Reim inspekteerimas hoolealuste eilset trenni. / Tairo Lutter

Mida rääkisid eestlased eilsel koondise pressikonverentsil?