M-Spordi saamatus võib Evansi jätta väärt auhinnata

Evans rääkis Autospordile, et tema võimalused kodusel rallil osaleda on üsna väikesed. Britt peab lootma, et 14. oktoobril algaval Hispaania rallil ei tee ükski M-Spordi autot juhtiv mees avariid ega lõhuks oma sõiduvahendit.

Rallimeeskonna juht Malcolm Wilson tunnistas, et olukord on täbar. «Meie kõige suurem probleem siinkohal on auto olemasolu. Peame ootama Hispaania ralli lõpuni. Meil on tõesti väga vähe autosid,» selgitas Wilson. «Tean, et Elfyn tahab taas WRC-sarjas sõita, kuid tegelikkuses võib see võimatuks osutuda.»

WRC2-sarjas hoiab Evans 120 punktiga esikohta, talle järgneb 93 punkti kogunud Teemu Suninen. Suurbritannia meistrivõistluste seitsmest etapist võitis ta tänavu viis ning seeläbi teenis võimaluse osaleda M-Spordi autoga WRC-sarja Suurbritannia etapil.