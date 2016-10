Soome kuulsusele määrati segastel asjaoludel võistluskeeld

Neljapäeval teatas Euroopa jalgpalli katuseorganisatsioon UEFA Soome jalgpalliliidule, et Roman Eremenkole määrati 30 päeva kestev mängukeeld. See tähendas, et Eremenko ei saanud eile kaasa teha MM-valikmängus Islandiga, mille Soome kohtuniku skandaalse otsuse toel 2:3 kaotas.