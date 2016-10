Lähenev orkaan rikkus eestlanna suure võimaluse

Kolmapäeval pidi Nuudil kavas olema kohtumine 25-aastase ameeriklanna Lauren Embreega (WTA 627.), kuid halva ilma tõttu lükati kõiki kohtumisi edasi. Lõpuks sundis lähenev orkaan korraldajaid turniiri katkestama, vahendab tennis.ee.

Nuudi jaoks olnuks tegemist tähtsa matšiga, kuna võidu korral oleks ta jõudnud WTA edetabelisse. Maailma edetabelisse jõudmiseks on vaja teenida punkte kolmelt võistluselt ja Nuudil oli see võimalus käeulatuses. Varasemalt on ta WTA punkte kogunud Pärnu ja Charlestoni turniiridelt.