Otepää MK peakorraldaja Jaak Mae sõnul on sel korral Lõuna-Eestisse oodata arvukalt suusatippe. «Otepää MK-d mõjutavad positiivselt Suusaalade maailmameistri võistlused Lahtis, mis algavad vähem kui nädal pärast meie võistlust. See tähendab, et Otepää MK on mitmete koondiste jaoks viimane võimalus vormi testida ja lihvida ning valida Lahti MM-i eel riiki esindavaid sportlasi. See tagab ka parimate osalemise,» selgitab Mae.

Tema hinnangul näeme veebruaris meie talvepealinnas tipptasemel mõõduvõtte, sest vormikõvera tipp on paljudel ajastatud just veebruari lõppu ning heitlus saab olema tuline.

Mitmed rahvuskoondised kasutavad Otepää MK-d ka nii öelda viimase peatusena enne Soome suundumist. Kuna olud on väga sarnased, siis on siin mugav teha viimaseid ettevalmistusi. Sellealastest soovidest on näiteks juba teada andnud USA, Rootsi ja Poola tiimid.

FIS-i võistluskalendris eelneb Otepää Maailmakarika etapile vaba nädalavahetus. Viimane eelnev MK-etapp on PyeongChang Lõuna-Koreas 3.02.-5.02.

Lisaks tippspordile kavandatakse Otepää MK nädalavahetusele ka mitmekülgset kõrvalprogrammi, mille sisu selgub järgnevate kuude jooksul.