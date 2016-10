Dwayne Wade: LeBron Jamesil on võimatu Jordani saavutusi ületada

«Jordani edestamine on võimatu. Temast ei saa mööda minna. Kuidas see võimalik oleks? Ainus asi, mis saaks juhtuda, oleks temaga ühele pulgale saamine, aga kõrgemale pole võimalik enam minna,» rääkis Wade ESPN-ile.

Wade ja James tulid koos Miami Heati eest mängides NBA meistriks 2012. ja 2013. aastal, Wade'il oli 2006. aastast näidata ette veel üks meistritiitel. 2014. aastal otsustas James naasta oma kunagisse koduklubisse Cleveland Cavaliersi ja sel aastal täitis ta lõpuks Clevelandi elanike ammuse unistuse ja tõi linnale ajaloo esimese NBA tiitli. Seni profikarjääri jooksul ainult Heati värve kaitsnud Wade tegi sel suvel kannapöörde ja liitus Chicago Bullsiga.

Wade kasvas üles just Chicago lähedal ja nägi oma silmaga, kuidas Jordan võitis 1990. aastatel kuus meistritiitlit, kaotamata sealjuures ühtegi NBA finaali.

2012. aastal päriti Wade'ilt sama teema kohta ja siis tõi ta võrdluse Jordani lemmikajaviite golfiga. «Jordan on golfirajal 18. ehk viimase augu juures, LeBron on umbes neljanda augu juures. LeBron on fenomenaalne mängija: ta jookseb sama kiiresti kui väle mängujuht, hüppab sama kõrgele kui atleetlik tsenter ja võib korvpalliplatsil teha väga palju erinevaid asju. Aga Jordan on läbi aegade parim ja teda on raske ületada,» lausus ta toona.

Kuhu on James nüüdseks jõudnud? «Läinud hooaeg tõstis teda mitte ainult minu, vaid valdava enamiku silmis palju kõrgemale. Ütleme, et ta on juba 15. augu juures. Ta on teel, et Jordan kinni püüda. Aga nagu ma olen öelnud, siis teda ületada pole võimalik,» sõnas Wade.