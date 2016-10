Ott Tänak Kataloonia ralli eel: naudin sealseid teid väga

Kataloonia ralli on omanäoline, sest reedel sõidetakse kruusateedel, laupäeval ja pühapäeval on kavas asfaldikatsed. «Naudin seda rallit väga. Mullu alustasime nõudlikel kruusateedel väga hästi. Asfaltteed on sujuvad ja hästi sõidetavad, aga seal läheb vaja head tunnetust ja sõidujoont. See on suurepärane väljakutse, kus tuleb kogu aeg mõelda. Naudin sellist tüüpi etappe,» rääkis Tänak DMACKi pressiteate vahendusel.

WRC2 sarjas teeb kaasa ka Sander Pärn. «Mul on Hispaaniast head mälestused ja sellel aastal on mu eesmärk ralli lõpetada. Tahan iga katsega tempot parandada, sest ma pole R5-klassi autoga varem asfaldil sõitnud. Mulle meeldib, et ralli algab kruusaosaga, sest see on mulle oluliselt tuttavam pinnas,» ütles Pärn.