EMil head mängu näidanud Itaalia äss löödi kummalisel põhjusel koondisest minema

Sel hooajal Hiinas Shandongis mängiv 31-aastane Pelle vahetati eile välja 59. minutil ja polnud nõus varumeeste pingile minnes Venturaga kätt suruma. Itaalia oli sel hetkel 0:1 taga, kuigi lõpuks suudeti Torinos peetud mängus 1:1 viik välja võidelda.

«Rahvuskoondisesse kuulumine algab treenerite, meeskonnakaaslaste ja fännide austamisest. Peatreener koos Itaalia jalgpalliliiduga on otsustanud Graziano Pelle koondisest eemaldada,» seisis Itaalia jalgpalliliidu avalduses. Seega jääb Pellel vähemalt pühapäevane kohtumine Makedooniaga vahele ja küsimärgi all on ka ründaja edasine koondisekarjäär.

Kohe pärast mängu ei tahtnud Ventura ründetähte ülemäära hukka mõista. «Ilmselt pahandas Grazianot eelkõige enda mäng, mitte välja vahetamine. Olen sarnaseid asju ka varem näinud. See käib jalgpalli juurde, aga Itaalia särki kandes tuleb olla hoolikam,» ütles 68-aastane juhendaja.

Suvel Prantsusmaal peetud jalgpalli EMil lõi Pelle Itaalia eest kaks väravat.