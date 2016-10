Küsimused seoses Eesti koondise koosseisuga

Igal treeneril on oma käekiri ja vastavalt sellele saab valitud algkoosseis. Olenemata ilmast või vastasest on selge, et praeguses seisus on Eesti koondise algrivistuses platsile oodata alati Ragnar Klavanit, Konstantin Vassiljevit, Karol Metsa, Mihkel Aksalut, Taijo Tenistet, Ken Kallastet ja Sergei Zenjovi, kui nad terved püsivad.